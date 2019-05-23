На окупований Донбас заїхали 10 вантажівок із гуманітаркою від Червоного Хреста
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Через КПВВ “Новотроїцьке” до тимчасово окупованої території України прослідували 10 вантажівок з гуманітарною допомогою від Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.
“Через КПВВ „Новотроїцьке“ до тимчасово окупованої території України прослідували 10 вантажівок з гуманітарною допомогою від Міжнародного Комітету Червоного Хреста загальною вагою 125 тонн. Для жителів Донбасу направлено побутову хімію, гігієнічне приладдя, будівельні матеріали, сільськогосподарські матеріали та інструменти, а також товари медичного призначення”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, уряд Японії надасть 2,8 млн доларів США на підтримку населення, постраждалого від конфлікту, та відновлення на сході України. Про це повідомляє прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.