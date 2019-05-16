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Японія надасть Україні 2,8 мільйона доларів

Японія надасть Україні 2,8 мільйона доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. Уряд Японії надасть 2,8 млн доларів США на підтримку населення, постраждалого від конфлікту, та відновлення на сході України. Про це повідомляє прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, передає УНН.

Йдеться про "надання урядом Японії 2,82 млн дол. США для задоволення гуманітарних потреб, підтримки вразливих верств населення, відновлення східних областей України та закупівлі медичного обладнання для госпіталя Міністерства оборони", повідомили у міністерстві.

Зазначається, що допомога надаватиметься у межах чотирьох проектів, що будуть впроваджуватись агенціями системи ООН в Україні, зокрема, Програмою розвитку ООН (ПРООН), Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) та Управлінням ООН з обслуговування проектів (ЮНОПС).

Як повідомляв УНН, раніше Японія передала Україні понад 80 нових гібридних автомобілів.

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