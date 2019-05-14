Поліція отримала понад 80 нових японських автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. У Києві відбулась церемонія передачі автомобілів з гібридною силовою установкою Mitsubishi Outlander PHEV підрозділам Національної поліції України. У церемонії взяв участь міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, передає кореспондент УНН.
"Сьогодні той самий день, коли ви отримаєте 83 сучасних автомобілі Outlander. Дякуючи співпраці уряду України і Японії, у 2017 році МВС і корпорація Mitsubishi уклали договір на постачання 635 автомобілів Mitsubishi", - сказав Аваков, звернувшись до представників патрульної поліції.
З його слів, на той час Національна поліція України отримала найсучасніші автомобілі. Водночас Україна отримала знижку 13% на контракти.
"І зараз, після всіх процедур, маємо ефект від цієї знижки – 83 сучасних, найновіших, 2019-го року позашляховики Mitsubishi Outlander", - додав міністр, закликаючи поліцейських берегти автомобілі.
Як повідомляв УНН, у 2019 році МВС мало замовити близько 20 катерів для охорони морських кордонів.