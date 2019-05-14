Полиция получила более 80 новых японских автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. В Киеве состоялась церемония передачи автомобилей с гибридной силовой установкой Mitsubishi Outlander PHEV подразделениям Национальной полиции Украины. В церемонии принял участие министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает корреспондент УНН.
"Сегодня тот самый день, когда вы получите 83 современных автомобиля Outlander. Благодаря сотрудничеству правительства Украины и Японии, в 2017 году МВД и корпорация Mitsubishi заключили договор на поставку 635 автомобилей Mitsubishi", - сказал Аваков, обратившись к представителям патрульной полиции.
По его словам, в то время Национальная полиция Украина получила современные автомобили. В то же время Украина получила скидку 13% на контракты.
"И сейчас, после всех процедур, имеем эффект от этой скидки - 83 современных, новейших, 2019-го года внедорожники Mitsubishi Outlander", - добавил министр, призывая полицейских беречь автомобили.
Как сообщал УНН, в 2019 году МВД должно заказать около 20 катеров для охраны морских границ.