Япония предоставит Украине 2,8 миллиона долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Правительство Японии предоставит 2,8 млн долларов США на поддержку населения, пострадавшего от конфликта, и восстановление на востоке Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, передает УНН.
Речь идет о "предоставлении правительством Японии 2,82 млн долл. США для удовлетворения гуманитарных потребностей, поддержки уязвимых слоев населения, восстановления восточных областей Украины и закупки медицинского оборудования для госпиталя Министерства обороны", сообщили в министерстве.
Отмечается, что помощь будет оказываться в рамках четырех проектов, которые будут внедряться агентствами системы ООН в Украине, в частности, Программой развития ООН (ПРООН), Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и Управлением ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС).
Как сообщал УНН, ранее Япония передала Украине более 80 новых гибридных автомобилей.