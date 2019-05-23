На оккупированный Донбасс заехали 10 грузовиков с гуманитаркой от Красного Креста

"Через КПВВ "Новотроицкое" к временно оккупированной территории Украины последовали 10 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста общим весом 125 тонн. Для жителей Донбасса направлено бытовую химию, гигиенические принадлежности, строительные материалы, сельскохозяйственные материалы и инструменты, а также товары медицинского назначения", - говорится в сообщении.

Напомним, правительство Японии предоставит 2,8 млн долларов США на поддержку населения, пострадавшего от конфликта, и восстановление на востоке Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.