На оккупированный Донбасс заехали 10 грузовиков с гуманитаркой от Красного Креста
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Через КПВВ "Новотроицкое" к временно оккупированной территории Украины последовали 10 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
"Через КПВВ "Новотроицкое" к временно оккупированной территории Украины последовали 10 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста общим весом 125 тонн. Для жителей Донбасса направлено бытовую химию, гигиенические принадлежности, строительные материалы, сельскохозяйственные материалы и инструменты, а также товары медицинского назначения", - говорится в сообщении.
Напомним, правительство Японии предоставит 2,8 млн долларов США на поддержку населения, пострадавшего от конфликта, и восстановление на востоке Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.