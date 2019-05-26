За минулий тиждень через лінію зіткнення не пропустили 140 людей

“За минулий тиждень встановленим порядком через лінію розмежування було оформлено 287 тисяч громадян та 34 тисячі транспортних засобів. Відмовлено в пропуску через лінію зіткнення 144 особам в зв’язку з несправністю в документах або відсутністю необхідного переліку документів”, — йдеться у повідомленні.

Минулого тижня прикордонниками в КПВВ оформлено 25 внутрішньопереміщених осіб, які через гуманітарну кризу та систематичні порушення прав людини з боку окупаційної адміністрації РФ змушені були залишити місця свого постійного проживання та шукати кращого життя на контрольованій українською владою території.

Зазначається, прикордонниками в межах діючих гуманітарних дорожніх коридорів в районі операції Об’єднаних сил виявлено 21 паспортний документ України, що містили ознаки часткової підробки.

“До адміністративної відповідальності в контрольних пунктах в’їзду-виїзду на лінії розмежування притягнуто 14 громадян, відносно яких встановлено, що вони перетнули державний кордон України з Російською Федерацією в недіючих пунктах пропуску на тимчасово неконтрольованій ділянці українсько-російського кордону”, — додали у прес-службі.

Крім того виявлено одного водія, який експлуатував транспортний засіб з невідповідністю номера кузова обліковим даним у реєстраційних документах.

Також, відносно 3 іноземців складено матеріали про адміністративні правопорушення, що порушили правила перебування на території України та 2 громадян України, які порушили режимні правила в КПВВ.

“Під час виконання службових обов’язків у КПВВ військовослужбовці ДПСУ зі складу Об’єднаних сил зафіксували 3 випадки, коли громадяни намагались „домовитися“ про безперешкодний перетин лінії розмежування. За даними фактами до Національної поліції направлені повідомлення про виявлення ознак кримінальних правопорушень з метою прийняття відповідних правових рішень”, — додали прикордонники.

Нагадаємо, з 1 червня КПВВ на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил перейдуть на літній режим роботи.