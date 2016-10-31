За почти 20 лет государственной службы мы не успели разбогатеть - М.Саакашвили

"Имеем то, что имеем, за почти 20 лет государственной службы мы так и не успели разбогатеть, однако бюджет Грузии за время моего президентства вырос в 11 раз, пенсия - в 12 раз, а экономика более чем в 3 раза. Я считаю, что это прямо пропорционально тому, что ни я, ни почти никто из наших бывших чиновников, за очень редким исключением, не стали богачами", - написал он.

Губернатор отметил, что в последний момент спешно заполнил декларацию.

М.Саакашвили добавил, что хотел внести маленькую квартиру, которую подарил его жене отец, в их родном городе на юге Голландии, в замен подаренной им же 16 лет назад квартиры в Тбилиси, на которую пророссийское правительство олигарха Иванишвили наложило арест, но юристы сказали, что все приобретенное в текущем году нужно вносить в декларацию только в следующем.

Также глава Одесской ОГА отметил, что никакие миллионы и миллиарды не могут сравниться с потрясающим удовольствием от создания нового успешного государства.