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15 марта, 19:03 • 116776 просмотра

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15 марта, 13:44 • 171858 просмотра

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За почти 20 лет государственной службы мы не успели разбогатеть - М.Саакашвили

За почти 20 лет государственной службы мы не успели разбогатеть - М.Саакашвили

Киев • УНН

 • 9115 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. За почти 20 лет государственной службы семья нынешнего председателя Одесской ОГА не разбогатела, однако бюджет Грузии за время президентства Михеила Саакашвили вырос в 11 раз, пенсия - в 12 раз, а экономика более чем в 3 раза. Об этом сообщил сам губернатор Одессы на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Имеем то, что имеем, за почти 20 лет государственной службы мы так и не успели разбогатеть, однако бюджет Грузии за время моего президентства вырос в 11 раз, пенсия - в 12 раз, а экономика более чем в 3 раза. Я считаю, что это прямо пропорционально тому, что ни я, ни почти никто из наших бывших чиновников, за очень редким исключением, не стали богачами", - написал он.

Губернатор отметил, что в последний момент спешно заполнил декларацию.

М.Саакашвили добавил, что хотел внести маленькую квартиру, которую подарил его жене отец, в их родном городе на юге Голландии, в замен подаренной им же 16 лет назад квартиры в Тбилиси, на которую пророссийское правительство олигарха Иванишвили наложило арест, но юристы сказали, что все приобретенное в текущем году нужно вносить в декларацию только в следующем.

Также глава Одесской ОГА отметил, что никакие миллионы и миллиарды не могут сравниться с потрясающим удовольствием от создания нового успешного государства.

 

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