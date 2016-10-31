За майже 20 років державної служби ми не встигли розбагатіти - М.Саакашвілі
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. За майже 20 років державної служби сім’я нинішнього голови Одеської ОДА не розбагатіла, проте бюджет Грузії за час президентства Міхеіла Саакашвілі виріс в 11 разів, пенсія — в 12 разів, а економіка більш ніж в 3 рази. Про це повідомив сам губернатор Одеси на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Маємо те, що маємо, за майже 20 років державної служби ми так і не встигли розбагатіти, однак бюджет Грузії за час мого президентства виріс в 11 разів, пенсія — в 12 разів, а економіка більш ніж в 3 рази. Я вважаю, що це прямо пропорційно тому, що ані я, ані майже ніхто з наших колишніх чиновників, за дуже рідким вийнятком, не стали багатіями,” — написав він.
Губернатор зазначив, що в останній момент поспіхом заповнив декларацію.
М.Саакашвілі додав, що хотів внести маленьку квартиру, яку подарував його дружині її батько, в їх рідному місті на півдні Голландії, в замін подарованої ним же 16 років тому квартири в Тбілісі, на яку проросійський уряд олігарха Бідзіна Іванішвілі наклав арешт, але юристи сказали, що все придбане у поточному році потрібно вносити в декларацію тільки в наступному.
Також очільник Одеської ОДА зауважив, що ніякі мільйони і мільярди не зрівняться з приголомшливим задоволенням від створення нової успішної держави.