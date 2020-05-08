В апреле в Крыму состоялось более 30 военных учений - Минреинтеграции
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. В течение апреля во временно оккупированном Крыму состоялось более 30 заметных военных учений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
"В целом за апрель 2020 года в Крыму состоялось более 30 заметных военных учений различных оккупационных войск - от минно-розыскной службы и расчетов БПЛА до подразделения морской пехоты, соединений кораблей, авиации и ЗРК С-400", - говорится в сообщении.
Указано, что несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию и кризисные явления в экономике, российская оккупационная "власть" продолжает милитаризацию Крымского полуострова.
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"Это проявлялось как в сохранении высокой интенсивности чисто военных мероприятий, так и в привлечении оккупационного военного контингента для выполнения задач в интересах гражданских оккупационных администраций", - сообщили в пресс-службе.
В частности, в апреле Россия перебросила подразделения Черноморского флота из Крыма к оккупированной Абхазии.
Напомним, милитаризация оккупированного Крыма Россией создает угрозу распространения эпидемии коронавируса.