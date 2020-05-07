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Військовий вертоліт РФ "жорстко" сів у Криму, є поранені

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Російський військовий вертоліт Мі-35 під час планового польоту здійснив жорстку посадку в окупованому Криму, три людини постраждали. Про це повідомили у прес-службі Південного військового округу РФ, передає УНН із посиланням на ТАСС.

Військовий вертоліт РФ "жорстко" сів у Криму, є поранені

"Політ виконувався без боєкомплекту. На землі руйнувань немає. Члени екіпажу (троє військовослужбовців) доставлені до медичного закладу, де їм надана необхідна медична допомога", - йдеться у повідомленні, яке цитує видання.

Раніше про інцидент повідомляло джерело в силових структурах. За його інформацією, потерпілі перебувають в лікарні у важкому стані.

Нагадаємо, у кінці березня в районі Феодосії впав російський літак Су-27.

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