Військовий вертоліт РФ "жорстко" сів у Криму, є поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Російський військовий вертоліт Мі-35 під час планового польоту здійснив жорстку посадку в окупованому Криму, три людини постраждали. Про це повідомили у прес-службі Південного військового округу РФ, передає УНН із посиланням на ТАСС.
"Політ виконувався без боєкомплекту. На землі руйнувань немає. Члени екіпажу (троє військовослужбовців) доставлені до медичного закладу, де їм надана необхідна медична допомога", - йдеться у повідомленні, яке цитує видання.
Раніше про інцидент повідомляло джерело в силових структурах. За його інформацією, потерпілі перебувають в лікарні у важкому стані.
Нагадаємо, у кінці березня в районі Феодосії впав російський літак Су-27.