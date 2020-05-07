Військовий вертоліт РФ "жорстко" сів у Криму, є поранені

"Політ виконувався без боєкомплекту. На землі руйнувань немає. Члени екіпажу (троє військовослужбовців) доставлені до медичного закладу, де їм надана необхідна медична допомога", - йдеться у повідомленні, яке цитує видання.

Раніше про інцидент повідомляло джерело в силових структурах. За його інформацією, потерпілі перебувають в лікарні у важкому стані.

Нагадаємо, у кінці березня в районі Феодосії впав російський літак Су-27.