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Военный вертолет РФ "жестко" сел в Крыму, есть раненые

Киев • УНН

 • 15642 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Российский военный вертолет Ми-35 во время планового полета совершил жесткую посадку в оккупированном Крыму, три человека пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа РФ, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Военный вертолет РФ "жестко" сел в Крыму, есть раненые

"Полет выполнялся без боекомплекта. На земле разрушений нет. Члены экипажа (трое военнослужащих) доставлены в медицинское учреждение, где им оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении, которое цитирует издание.

Ранее об инциденте сообщал источник в силовых структурах. По его информации, пострадавшие находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Напомним, в конце марта в районе Феодосии упал российский самолет Су-27.

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