Военный вертолет РФ "жестко" сел в Крыму, есть раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Российский военный вертолет Ми-35 во время планового полета совершил жесткую посадку в оккупированном Крыму, три человека пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа РФ, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Полет выполнялся без боекомплекта. На земле разрушений нет. Члены экипажа (трое военнослужащих) доставлены в медицинское учреждение, где им оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении, которое цитирует издание.
Ранее об инциденте сообщал источник в силовых структурах. По его информации, пострадавшие находятся в больнице в тяжелом состоянии.
Напомним, в конце марта в районе Феодосии упал российский самолет Су-27.