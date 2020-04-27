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Мілітаризація окупованого Криму сприяє поширенню COVID-19 - Мінреінтеграції

Мілітаризація окупованого Криму сприяє поширенню COVID-19 - Мінреінтеграції

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Російська мілітаризація окупованого Криму створює загрозу поширення епідемії коронавірусу. Такого висновку дійшло Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби міністерства.

"В умовах погіршення стану епідеміологічної ситуації та захворюваності на коронавірус на тимчасово окупованих Росією територіях АР Крим і м. Севастополь підрозділи окупаційного контингенту РФ не припиняють активність, яка створює ризики для цивільного населення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається що, зокрема, станом на 27 квітня російські окупаційні адміністрації у Криму та Севастополі оприлюднили такі відомості щодо захворюваності COVID-19:

• у Криму - 70 підтверджених випадків (у різних режимах медичного нагляду – 1523 особи),
• у Севастополі – 31 (у різних режимах медичного нагляду – близько 1900 осіб).

Водночас окупаційні підрозділи Чорноморського флоту РФ, інших частин і з’єднань Південного військового округу РФ та силових органів держави-окупанта продовжують навчальні заходи, здійснюють бойову підготовку та господарську діяльність.

"Минулого тижня тільки за офіційними повідомленнями командування окупаційними військовими контингентами на території українського Кримського півострова та в прилеглій акваторії відбулося 6 помітних навчань, у яких взяли учать підрозділи РХБЗ, мінно-розшукова служба інженерного полку, морська авіація та сили ППО, загін кораблів, аварійно-рятувальний загін, підрозділ морської піхоти тощо", - повідомили у міністерстві.

Зокрема, 24 квітня у бухті Козачій м. Севастополя підрозділи ЧФ відпрацьовували завантаження бронетехніки на великий десантний корабель, було задіяно понад 20 БТР-82АМ.

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"На цьому тлі у тимчасово окупованому Севастополі 25 квітня підтверджено захворювання коронавірусом у 5 осіб", - повідомили у Мінреінтеграції.

Також повідомляється що у тимчасово окупованій АР Крим 25 квітня підтверджено 10 нових випадків захворювання коронавірусною хворобою і ще 7 осіб шпиталізовано з діагнозом "позалікарняна пневмонія". Внаслідок виявлення інфекції COVID-19 за останні три дні закрито на обсервацію:
• Сімферопольську клінічну лікарню (колишня Залізнична), всередині заблоковано 28 пацієнтів та 87 медичних працівників;
• лікарню у Курмані (колиш. Красногвардійське), в обсервації 89 медичних працівників та 60 пацієнтів;
• терапевтичне відділення лікарні в Алушті, в обсервації 15 медиків і 2 пацієнти, тощо.

Під загрозою закриття через виявлення коронавірусу у пацієнтів та/або персоналу також опинилися лікарні у Білогірську, Саках, "Республіканська дитяча клінічна лікарня".

27 квітня підтверджено захворювання у медичного працівника Іслям-Терецької (колиш. Кіровської) центральної районної лікарні, внаслідок чого 26 працівників ЦРЛ відправлені на самоізоляцію додому.

"Спалах захворювання в окупаційному військовому контингенті, де неможливо дотриматися самоізоляції, може призвести до перевантаження не тільки військових шпиталів, але й звичайних лікарень, частина з яких вже закрита через коронавірус. Цивільні громадяни не отримають належної допомоги, що може призвести до важких гуманітарних наслідків. Це абсолютно безвідповідальне ставлення Російської Федерації як держави-окупанта до своїх обов’язків. Замість пропагандистських акцій з перекиданням частин РХБЗ до окупованої Абхазії, варто було б припинити активність окупаційних підрозділів у Криму. Натомість, російська влада оголосила намір звозити до Криму хворих на коронавірус з Південного військового округу. Кримчани все більше схожі на заручників, які на військовій базі", - зазначили у Мінреінтеграції.

Як повідомлялося в УНН, в анексованому Криму за минулу добу зафіксували 23 людини з підозрою на коронавірус, вони були госпіталізовані.

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