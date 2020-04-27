Мілітаризація окупованого Криму сприяє поширенню COVID-19 - Мінреінтеграції

"В умовах погіршення стану епідеміологічної ситуації та захворюваності на коронавірус на тимчасово окупованих Росією територіях АР Крим і м. Севастополь підрозділи окупаційного контингенту РФ не припиняють активність, яка створює ризики для цивільного населення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається що, зокрема, станом на 27 квітня російські окупаційні адміністрації у Криму та Севастополі оприлюднили такі відомості щодо захворюваності COVID-19:

• у Криму - 70 підтверджених випадків (у різних режимах медичного нагляду – 1523 особи),

• у Севастополі – 31 (у різних режимах медичного нагляду – близько 1900 осіб).

Водночас окупаційні підрозділи Чорноморського флоту РФ, інших частин і з’єднань Південного військового округу РФ та силових органів держави-окупанта продовжують навчальні заходи, здійснюють бойову підготовку та господарську діяльність.

"Минулого тижня тільки за офіційними повідомленнями командування окупаційними військовими контингентами на території українського Кримського півострова та в прилеглій акваторії відбулося 6 помітних навчань, у яких взяли учать підрозділи РХБЗ, мінно-розшукова служба інженерного полку, морська авіація та сили ППО, загін кораблів, аварійно-рятувальний загін, підрозділ морської піхоти тощо", - повідомили у міністерстві.

Зокрема, 24 квітня у бухті Козачій м. Севастополя підрозділи ЧФ відпрацьовували завантаження бронетехніки на великий десантний корабель, було задіяно понад 20 БТР-82АМ.

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"На цьому тлі у тимчасово окупованому Севастополі 25 квітня підтверджено захворювання коронавірусом у 5 осіб", - повідомили у Мінреінтеграції.

Також повідомляється що у тимчасово окупованій АР Крим 25 квітня підтверджено 10 нових випадків захворювання коронавірусною хворобою і ще 7 осіб шпиталізовано з діагнозом "позалікарняна пневмонія". Внаслідок виявлення інфекції COVID-19 за останні три дні закрито на обсервацію:

• Сімферопольську клінічну лікарню (колишня Залізнична), всередині заблоковано 28 пацієнтів та 87 медичних працівників;

• лікарню у Курмані (колиш. Красногвардійське), в обсервації 89 медичних працівників та 60 пацієнтів;

• терапевтичне відділення лікарні в Алушті, в обсервації 15 медиків і 2 пацієнти, тощо.

Під загрозою закриття через виявлення коронавірусу у пацієнтів та/або персоналу також опинилися лікарні у Білогірську, Саках, "Республіканська дитяча клінічна лікарня".

27 квітня підтверджено захворювання у медичного працівника Іслям-Терецької (колиш. Кіровської) центральної районної лікарні, внаслідок чого 26 працівників ЦРЛ відправлені на самоізоляцію додому.

"Спалах захворювання в окупаційному військовому контингенті, де неможливо дотриматися самоізоляції, може призвести до перевантаження не тільки військових шпиталів, але й звичайних лікарень, частина з яких вже закрита через коронавірус. Цивільні громадяни не отримають належної допомоги, що може призвести до важких гуманітарних наслідків. Це абсолютно безвідповідальне ставлення Російської Федерації як держави-окупанта до своїх обов’язків. Замість пропагандистських акцій з перекиданням частин РХБЗ до окупованої Абхазії, варто було б припинити активність окупаційних підрозділів у Криму. Натомість, російська влада оголосила намір звозити до Криму хворих на коронавірус з Південного військового округу. Кримчани все більше схожі на заручників, які на військовій базі", - зазначили у Мінреінтеграції.

Як повідомлялося в УНН, в анексованому Криму за минулу добу зафіксували 23 людини з підозрою на коронавірус, вони були госпіталізовані.