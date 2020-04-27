В окупованому Криму за добу госпіталізували 23 людини з підозрою на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. В анексованому Криму за минулу добу зафіксували 23 людини з підозрою на коронавірус, вони були госпіталізовані. Наразі лікарі почали їх лікування. Про це повідомляє УНН із посиланням на Крим.Реалії.
“В анексованому Криму за минулу добу госпіталізували рекордну кількість людей з підозрою на коронавірус. Про це повідомила пресслужба Центру медицини катастроф і швидкої медичної допомоги півострова. Так, згідно з опублікованою інформацією, за 26 квітня госпіталізували відразу 23 людини, у яких підозрюють COVID-19”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що їх діагнози в подальшому повинні будуть підтвердити або спростувати лабораторно, але лікарі вже почали лікування.
Нагадаємо, за рішенням уряду, обмеження на перетин адміністративного кордону між анексованим Кримом і Херсонською областю триватимуть до 11 травня.