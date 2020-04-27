В оккупированном Крыму за сутки госпитализировали 23 человека с подозрением на COVID-19

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В аннексированном Крыму за минувшие сутки зафиксировали 23 человека с подозрением на коронавирус, они были госпитализированы. Сейчас врачи начали их лечения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.