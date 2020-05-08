За квітень у Криму відбулось понад 30 помітних військових навчань - Мінреінтеграції
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Упродовж квітня в тимчасово окупованому Криму відбулось понад 30 помітних військових навчань. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
“У цілому за квітень 2020 року у Криму відбулося понад 30 помітних військових навчань різних окупаційних підрозділів — від мінно-розшукової служби і розрахунків БПЛА до підрозділів морської піхоти, з’єднань кораблів, авіації та ЗРК С-400”, — йдеться у повідомленні.
Вказано, що незважаючи на складну епідеміологічну ситуацію та кризові явища в економіці, російська окупаційна “влада” продовжує мілітаризацію Кримського півострову.
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“Це проявлялося як у збереженні високої інтенсивності суто військових заходів, так і у залученні окупаційного військового контингенту для виконання завдань в інтересах цивільних окупаційних адміністрацій”, — повідомили у пресслужбі.
Зокрема, у квітні Росія перекинула підрозділи Чорноморського флоту з Криму до окупованої Абхазії.
Нагадаємо, мілітаризація окупованого Криму Росією створює загрозу поширення епідемії коронавірусу.