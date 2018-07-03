За рулем навеселе: консультанта ВС хотят привлечь к дисциплинарной ответственности
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Консультанта Верховного суда хотят привлечь к дисциплинарной ответственности, если окажется, что в его действиях есть признаки дисциплинарного проступка - управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. Об этом сегодня в комментарии журналистам сообщила руководитель аппарата ВС Ольга Булка, передает УНН.
По словам Булки, консультант Олег Ляшок, видеозапись с которым при оформлении работниками полиции появилась в сети интернет, в июне этого года по конкурсу был назначен на должность консультанта суда.
Руководитель аппарата ВС сообщила, что сегодня указанное лицо отсутствует на работе и нет информации, где и на каких основаниях он находится.
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"В связи с этим мы составили соответствующий акт об отсутствии его на работе", - сказала Булка.
Так как должность относится к категории госслужащего, а также после просмотра на каналах соответствующего сюжета, мной, как руководителем аппарата Верховного суда, инициировано дисциплинарное производство и соответствующая служебная записка предоставлена дисциплинарной комиссии, добавила она.
"... поскольку любое освобождение от должности по следующим обстоятельствам может рассматриваться только после выводов дисциплинарной комиссии", - пояснила Булка.
Напомним, в ВС ожидают от Президента указа о назначении еще 5 судей.