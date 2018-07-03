За кермом напідпитку: консультанта ВС хочуть притягти до дисциплінарної відповідальності

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Київ • УНН

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КИЇВ. 3 липня. УНН. Консультанта Верховного суду буде притягнуто до дисциплінарної відповідальності, якщо виявиться, що в його діях є ознаки дисциплінарного проступку – керування транспортним засобом у нетверезому стані. Про це сьогодні у коментарі журналістам повідомила керівник апарату ВС Ольга Булка, передає УНН.

За словами Булки, консультант Олег Ляшок, відеозапис з яким під час оформлення працівниками поліції з’явився у мережі інтернет, у червні цього року за конкурсом був призначений на посаду консультанта суду.

Керівник апарату ВС повідомила, що сьогодні вказана особа відсутня на роботі і немає інформації, де і з яких підстав він перебуває.

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“У зв’язку з цим ми склали відповідний акт про відсутність його на роботі”, — сказала Булка.

Через те, що посада відноситься до категорії держслужбовця, а також після перегляду на каналах відповідного сюжету, мною, як керівником апарату Верховного суду, ініційовано дисциплінарне провадження і відповідна службова записка надана дисциплінарній комісії, додала вона.

“...оскільки будь-яке звільнення з посади за такими обставинами може розглядатися лише після висновків дисциплінарної комісії”, — пояснила Булка.

Нагадаємо, у ВС очікують від Президента указу про призначення ще 5 суддів.

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