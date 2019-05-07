За I квартал в Крыму зафиксировали более 170 случаев нарушения прав людей на справедливый суд
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. За первые три месяца этого года было зафиксировано 171 случай нарушения прав человека на справедливый суд. Об этом во время брифинга сообщил менеджер по коммуникациям Крымскотатарского ресурсного центра Эльвира Сагирман, передает корреспондент УНН.
"За I квартал 2019 году в оккупированном Крыму зафиксировано 171 случай нарушения прав человека на справедливый суд, из них 108 по отношению к представителям коренного крымскотатарского народа", - сообщил Сагирман.
В результате таких действий оккупантов на сегодняшний день более 100 человек незаконно содержатся в застенках ФСБ, а более 170 детей остались без кормильцев.
Напомним, за первые три месяца 2019 году в оккупированном Крыму зафиксировано 52 случая задержания, из них 41 - в отношении крымских татар.