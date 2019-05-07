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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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7 марта, 15:45 • 108195 просмотра

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7 марта, 13:58 • 109430 просмотра

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7 марта, 08:52 • 135295 просмотра

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7 марта, 06:35 • 114009 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139376 просмотра

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6 марта, 17:12 • 144874 просмотра

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6 марта, 17:07 • 130289 просмотра

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6 марта, 14:10 • 130337 просмотра

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За I квартал в Крыму зафиксировали более 170 случаев нарушения прав людей на справедливый суд

За I квартал в Крыму зафиксировали более 170 случаев нарушения прав людей на справедливый суд

Киев  •  УНН

 • 6942 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. За первые три месяца этого года было зафиксировано 171 случай нарушения прав человека на справедливый суд. Об этом во время брифинга сообщил менеджер по коммуникациям Крымскотатарского ресурсного центра Эльвира Сагирман, передает корреспондент УНН.

"За I квартал 2019 году в оккупированном Крыму зафиксировано 171 случай нарушения прав человека на справедливый суд, из них 108 по отношению к представителям коренного крымскотатарского народа", - сообщил Сагирман.

В результате таких действий оккупантов на сегодняшний день более 100 человек незаконно содержатся в застенках ФСБ, а более 170 детей остались без кормильцев.

Напомним, за первые три месяца 2019 году в оккупированном Крыму зафиксировано 52 случая задержания, из них 41 - в отношении крымских татар.

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