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За І квартал в Криму зафіксовано понад 170 випадків порушення прав людей на справедливий суд

За І квартал в Криму зафіксовано понад 170 випадків порушення прав людей на справедливий суд

Київ • УНН

 • 6944 перегляди

КИЇВ. 7 травня. УНН. За перші три місяці цього року було зафіксовано 171 випадок порушення прав людини на справедливий суд. Про це під час брифінгу повідомив менеджер з комунікацій Кримськотатарського ресурсного центру Ельвір Сагірман, передає кореспондент УНН.

"За І квартал 2019 року в окупованому Криму зафіксовано 171 випадок порушення прав людини на справедливий суд, з них 108 по відношенню до представників корінного кримськотатарського народу", - повідомив Сагірман.

В результаті таких дій окупантів на сьогоднішній день понад 100 людей незаконно утримуються в катівнях ФСБ, а понад 170 дітей залишилися без годувальників.

Нагадаємо, за перші три місяці 2019 року в окупованому Криму зафіксовано 52 випадки затримання, з них 41 – відносно кримських татар.

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