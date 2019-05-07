За І квартал в Криму зафіксовано понад 170 випадків порушення прав людей на справедливий суд

КИЇВ. 7 травня. УНН. За перші три місяці цього року було зафіксовано 171 випадок порушення прав людини на справедливий суд. Про це під час брифінгу повідомив менеджер з комунікацій Кримськотатарського ресурсного центру Ельвір Сагірман, передає кореспондент УНН.