По факту захвата помещения Счастьенской городской военно-гражданской администрации начато уголовное производство

Цитата

“Прокуроры областной прокуратуры осуществляют процессуальное руководство в уголовном производстве по факту захвата государственных зданий (ст. 341 УК Украины)”, - говорится в сообщении.

Детали

Досудебное расследование в уголовном производстве поручено следователям Северодонецкого районного управления Главного управления Нацполиции в Луганской области.

Сейчас в уголовном производстве принимаются все возможные и надлежащие меры для установления обстоятельств происшествия и причастных лиц.

Что было раньше

26 февраля 2022 года вражеские войска российской федерации временно оккупировали г. Счастье и захватили помещение Счастьенской городской военно-гражданской администрации Счастьенского района Луганской области.