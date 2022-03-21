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19:03 • 67367 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

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По факту захвата помещения Счастьенской городской военно-гражданской администрации начато уголовное производство

По факту захвата помещения Счастьенской городской военно-гражданской администрации начато уголовное производство

Киев • УНН

 • 88386 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. По факту захвата помещения Счастьенской городской военно-гражданской администрации начато уголовное производство, информирует УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Цитата

“Прокуроры областной прокуратуры осуществляют процессуальное руководство в уголовном производстве по факту захвата государственных зданий (ст. 341 УК Украины)”, - говорится в сообщении.

Детали

Досудебное расследование в уголовном производстве поручено следователям Северодонецкого районного управления Главного управления Нацполиции в Луганской области.

Сейчас в уголовном производстве принимаются все возможные и надлежащие меры для установления обстоятельств происшествия и причастных лиц.

Что было раньше

26 февраля 2022 года вражеские войска российской федерации временно оккупировали г. Счастье и захватили помещение Счастьенской городской военно-гражданской администрации Счастьенского района Луганской области.

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