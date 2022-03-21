По факту захвата помещения Счастьенской городской военно-гражданской администрации начато уголовное производство
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. По факту захвата помещения Счастьенской городской военно-гражданской администрации начато уголовное производство, информирует УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
Цитата
“Прокуроры областной прокуратуры осуществляют процессуальное руководство в уголовном производстве по факту захвата государственных зданий (ст. 341 УК Украины)”, - говорится в сообщении.
Детали
Досудебное расследование в уголовном производстве поручено следователям Северодонецкого районного управления Главного управления Нацполиции в Луганской области.
Сейчас в уголовном производстве принимаются все возможные и надлежащие меры для установления обстоятельств происшествия и причастных лиц.
Что было раньше
26 февраля 2022 года вражеские войска российской федерации временно оккупировали г. Счастье и захватили помещение Счастьенской городской военно-гражданской администрации Счастьенского района Луганской области.