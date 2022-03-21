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За фактом захоплення приміщення Щастинської міської військово-цивільної адміністрації розпочато кримінальне провадження

За фактом захоплення приміщення Щастинської міської військово-цивільної адміністрації розпочато кримінальне провадження

Київ • УНН

 • 88389 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. За фактом захоплення приміщення Щастинської міської військово-цивільної адміністрації розпочато кримінальне провадження, інформує УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Цитата

“Прокурори Луганської обласної прокуратури здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом захоплення державних будівель (ст. 341 КК України)”, - йдеться в повідомленні.

Деталі

Досудове розслідування у кримінальному провадженні доручено слідчим Сєвєродонецького районного управління Головного управління Нацполіції в Луганській області.

Наразі у кримінальному провадженні вживаються всі можливі та належні заходи для встановлення обставин події та причетних осіб.

Що було раніше

26 лютого 2022 року ворожі війська російської федерації тимчасово окупували м. Щастя та захопили приміщення Щастинської міської військово-цивільної адміністрації Щастинського району Луганської області.

Українські Національні Новини

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