За два месяца в госбюджет поступило более 1,5 млрд гривен - ГФС

Согласно сообщению, в январе-феврале 2019 года подразделениями аудита Государственной фискальной службы было проведено 800 плановых проверок налогоплательщиков, 1,8 тысячи внеплановых проверок и 400 встречных сверок. В частности, проведено 26 проверок финансовых учреждений с обособленными подразделениями, по результатам которых доначислено 165,2 млн гривен.

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По результатам контроля за соблюдением требований валютного законодательства доначислено пени за нарушение сроков расчетов в сфере ВЭД на общую сумму 75,3 млн грн, а также налога на прибыль с иностранных юридических лиц на общую сумму 172,2 млн гривен.

Во исполнение постановлений суда (в т.ч. полученных в прошлом году) проведено 16 документальных проверок, доначислено денежных обязательств на сумму 14,8 млн грн. Кроме того, на выполнение других поручений правоохранительных органов, которые предоставляются при расследовании уголовных производств, проведения 104 документальные проверки и доначислено 59,9 млн гривен.

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Специалистами службы, проведения 135 документальных проверок соблюдения законодательства Украины по вопросам государственного таможенного дела, доначислено 227,7 млн грн денежных обязательств.

В Службе подчеркнули, что в целом по результатам контрольно-проверочной работы доначислено в бюджет 6,9 млрд грн, из которых согласовано 1,8 млрд грн (в т.ч. основного платежа по налогу на прибыль - 493 млн грн, НДС - 623 млн грн).

Реальный вклад подразделений аудита по обеспечению поступлений в бюджет составил 1549 млн грн: обеспечено поступлений денежными средствами на 676 млн грн, уменьшено отрицательное значение объекта налогообложения налогом на прибыль на 4113 млн грн, что предупредили неуплату налога в будущем на 740 млн грн, уменьшено остатки отрицательного значения НДС, который после бюджетного возмещения включается в состав налогового кредита следующего периода, на 133 млн гривен.

Напомним, в ГФС назвали количество женщин-миллионеров.

Ранее УНН сообщал, что в Украине за год плательщики задекларировали 97,55 млрд грн налога на прибыль.