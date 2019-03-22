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Мешканець Дніпра задекларував понад 500 мільйонів гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. В Україні триває деклараційна кампанія доходів громадян. Найбільшу суму задекларував мешканець Дніпра — понад 500 мільйонів гривень. Про це на своїй сторінці повідомив в.о. Державної фіскальної служби Олександр Власов, передає УНН.

Мешканець Дніпра задекларував понад 500 мільйонів гривень

“Найбільшу суму оподатковуваних доходів — понад 500 млн грн — показав мешканець Дніпра за операціями отримання у дарунок майна від члена сім’ї першого ступеня споріднення”, — написав Власов.

Він також додав, що вже зараз ми маємо позитивні тенденції, щодо декларування доходів громадян за 2018 рік.

“Подано майже 100 тис. податкових декларацій та задекларовано загальний дохід у сумі 13,5 млрд грн. Це на 4 млрд грн більше за аналогічний період минулого року. Наразі мільйонерів — 1120. До сплати ними визначено податок на доходи фізосіб в розмірі майже 88 млн грн, військового збору — 10 млн грн.”, — повідомив в.о. глави ДФС.

За даними ДФС, 40% мільйонерів — жінки віком від 18 до 78 років. Наймолодшою задекларовано дохід від успадкування майна, податкові зобов’язання визначено в розмірі 82,5 тис грн.

Наймолодшому чоловіку, який задекларував доходи у сумі понад 1 млн грн також майже 18 років і він сплатить 121,8 тис. грн. Найстаршому мільйонеру, який отримав доходи від операцій з відчуження майна — 83 роки.

“Найбільші суми податку до сплати зазначено мешканцями Києва — 3,5 млн грн від операцій з інвестиційними активами та Сумської області — 2,7 млн грн з доходів отриманих з джерел за межами України у вигляді роялті”, — йдеться у повідомленні.

Власов додав, що останній день подання декларації — 2 травня.

Нагадаємо, станом на 19 лютого цього року, податкові декларації про отримані доходи у 2018-му подали 33 мільйонери на Закарпатті.

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