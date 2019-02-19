В Закарпатті свої доходи вже задекларували 33 мільйонери

Зокрема, четверо громадян задекларували майже 68 млн грн, двоє отримали дохід від продажу майна, один – інвестиційний прибуток та ще один громадянин задекларував заробітну плату у розмірі 6 млн грн.



Крім того, семеро фізичних осіб підприємців, подали декларації і прозвітували про доходи, які отримали як громадяни. Більшість, а саме 5, отримали дохід від продажу нерухомого майна, один – інвестиційний прибуток і ще один більше одного мільйона отримав від здачі майна в лізинг та отриманий спадок.



Водночас 22 фізичні особи підприємці задекларували чистий дохід від зайняття підприємницькою діяльністю.



Загалом мільйонери отримали майже 156 млн грн доходу, з яких буде сплачено більше 11 млн грн ПДФО та понад 1 млн військового збору.



Нагадаємо, що кампанія декларування доходів громадян, отриманих у 2018 році, триває до 1 травня цього року.



Як повідомляв УНН, за минулий рік в Україні задекларували доходів на понад 1 мільйонів гривень 4817 громадян та осіб.