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В Закарпатье свои доходы уже задекларировали 33 миллионера

В Закарпатье свои доходы уже задекларировали 33 миллионера

Киев  •  УНН

 • 14331 просмотра

КИЕВ. 19 февраля. УНН. По оперативной информации, с начала года налоговые декларации о полученных доходах в 2018-м подали 33 миллионеры на Закарпатье. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГФС области.

В частности, четверо граждан задекларировали почти 68 млн грн, двое получили доход от продажи имущества, один - инвестиционный доход и еще один гражданин задекларировал заработную плату в размере 6 млн грн.

Кроме того, семь физических лиц предпринимателей, подавших декларации и отчитались о доходах, которые получили как граждане. Большинство, а именно 5, получили доход от продажи недвижимого имущества, один - инвестиционный доход и еще один более одного миллиона получил от сдачи имущества в лизинг и полученное наследство.

В то же время 22 физические лица предприниматели задекларировали чистый доход от занятия предпринимательской деятельностью.

В общем миллионеры получили почти 156 млн грн дохода, из которых будет оплачено более 11 млн грн НДФЛ и более 1 млн военного сбора.

Напомним, что кампания декларирования доходов граждан, полученных в 2018 году, продолжается до 1 мая этого года.

Как сообщал УНН, за прошлый год в Украине задекларировали доходов более чем на 1 млн гривен 4817 граждан и лиц .

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