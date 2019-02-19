В Закарпатье свои доходы уже задекларировали 33 миллионера
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. По оперативной информации, с начала года налоговые декларации о полученных доходах в 2018-м подали 33 миллионеры на Закарпатье. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГФС области.
В частности, четверо граждан задекларировали почти 68 млн грн, двое получили доход от продажи имущества, один - инвестиционный доход и еще один гражданин задекларировал заработную плату в размере 6 млн грн.
Кроме того, семь физических лиц предпринимателей, подавших декларации и отчитались о доходах, которые получили как граждане. Большинство, а именно 5, получили доход от продажи недвижимого имущества, один - инвестиционный доход и еще один более одного миллиона получил от сдачи имущества в лизинг и полученное наследство.
В то же время 22 физические лица предприниматели задекларировали чистый доход от занятия предпринимательской деятельностью.
В общем миллионеры получили почти 156 млн грн дохода, из которых будет оплачено более 11 млн грн НДФЛ и более 1 млн военного сбора.
Напомним, что кампания декларирования доходов граждан, полученных в 2018 году, продолжается до 1 мая этого года.
Как сообщал УНН, за прошлый год в Украине задекларировали доходов более чем на 1 млн гривен 4817 граждан и лиц .