Житель Днепра задекларировал более 500 миллионов гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В Украине продолжается декларационная кампания доходов граждан. Наибольшую сумму задекларировал житель Днепра - более 500 миллионов гривен. Об этом на своей странице сообщил и.о. Государственной фискальной службы Александр Власов, передает УНН.
"Наибольшую сумму налогооблагаемых доходов - более 500 млн грн - показал житель Днепра по операциям получения в дар имущества от члена семьи первой степени родства", - написал Власов.
Он также добавил, что уже сейчас мы имеем положительные тенденции, о декларировании доходов граждан за 2018 год.
"Подано почти 100 тыс. налоговых деклараций и задекларировано общий доход в сумме 13,5 млрд грн. Это на 4 млрд грн больше аналогичного периода прошлого года. Сейчас миллионеров - 1120. В уплаты ими определены налог на доходы физлиц в размере почти 88 млн грн, военного сбора - 10 млн грн", - сообщил и.о. главы ГФС.
По данным ГФС, 40% миллионеров - женщины в возрасте от 18 до 78 лет. Самой младшей задекларировано доход от наследования имущества, налоговые обязательства определен в размере 82,5 тыс. грн.
Самому молодому мужчине, который задекларировал доходы в сумме более 1 млн грн также почти 18 лет и он заплатит 121,8 тыс. грн. Самому старшему миллионеру, который получил доходы от операций по отчуждению имущества - 83 года.
"Самые большие суммы налога к уплате указано жителями Киева - 3,5 млн грн от операций с инвестиционными активами и Сумской области - 2,7 млн грн с доходов полученных из источников за пределами Украины в виде роялти", - говорится в сообщении.
Власов добавил, что последний день подачи декларации - 2 мая.
Напомним, по состоянию на 19 февраля этого года, налоговые декларации о полученных доходах в 2018-м подали 33 миллионера на Закарпатье.