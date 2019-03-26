За два місяці до держбюджету надійшло понад 1,5 млрд гривень — ДФС
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. За результатами роботи підрозділів аудиту Державної фіскальної служби до бюджету надійшло 1,549 млн грн з початку 2019 року. Про це повідомляє ДФС на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Згідно із повідомленням, у січні-лютому 2019 року підрозділами аудиту Державної фіскальної служби було проведено 800 планових перевірок платників податків, 1,8 тисячі позапланових перевірок та 400 зустрічних звірок. Зокрема, проведено 26 перевірок фінансових установ з відокремленими підрозділами, за результатами яких донараховано 165,2 млн гривень.
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За результатами контролю за дотриманням вимог валютного законодавства донараховано пені за порушення термінів розрахунків у сфері ЗЕД на загальну суму 75,3 млн грн, а також податку на прибуток з іноземних юридичних осіб на загальну суму 172,2 млн гривень.
На виконання ухвал суду (у т.ч. отриманих в минулому році) проведено 16 документальних перевірок, донараховано грошових зобов’язань на суму 14,8 млн грн. Крім того, на виконання інших доручень правоохоронних органів, які надаються під час розслідування кримінальних проваджень, проведено 104 документальні перевірки та донараховано 59,9 млн гривень.
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Фахівцями служби, проведено 135 документальних перевірок дотримання законодавства України з питань державної митної справи, донараховано 227,7 млн грн грошових зобов’язань.
У Службі підкреслили, що в цілому за результатами контрольно-перевірочної роботи донараховано до бюджету 6,9 млрд грн, з яких узгоджено 1,8 млрд грн (у т.ч. основного платежу з податку на прибуток — 493 млн грн, ПДВ — 623 млн грн).
Реальний вклад підрозділів аудиту по забезпеченню надходжень до бюджету склав 1 549 млн грн: забезпечено надходжень грошовими коштами на 676 млн грн, зменшено від’ємне значення об’єкта оподаткування податком на прибуток на 4 113 млн грн, що упередило несплату податку у майбутньому на 740 млн грн, зменшено залишки від’ємного значення ПДВ, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного періоду, на 133 млн гривень.
Нагадаємо, у ДФС назвали кількість жінок-мільйонерів.
Раніше УНН повідомляв, що в Україні за рік платники задекларували 97,55 млрд грн податку на прибуток.