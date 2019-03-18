В Україні за рік платники задекларували 97,55 млрд грн податку на прибуток
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. За результатами подання декларацій з податку на прибуток за 2018 рік платники задекларували 97,55 млрд гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Державної фіскальної служби.
"За результатами 2018 року платники подали майже 304 тис. декларацій з податку на прибуток. До сплати задекларовано 97,55 млрд гривень, що на 14,2 млрд грн більше, ніж у 2017 році", - йдеться в повідомленні.
За даними служби, загальна сума отриманих доходів минулого року склала майже 9,5 трлн грн, що на 1,2 трлн грн більше, ніж попереднього року.
У відомстві зазначили, що в цілому по Україні спостерігається "адекватний темп росту податку при збільшенні доходів".
"Так, темпи приросту доходів складають 16,2% при збільшенні податку в 17%", - уточнили у ДФС.
Щодо структури доходів, то, за даними відомства, до 200 млн грн отримали понад 66% компаній, або 201,686 тис. підприємств.
"Вони минулого року отримали доходів на суму майже 2,1 трлн грн, обсяг задекларованого податку на прибуток склав 13,5 млрд грн. Від 200 млн до 1 млрд грн – 1,4% підприємств (4,178 тис.) з загальним доходом в 1,7 трлн грн та нарахованим податком на суму майже 12,9 млрд грн, понад 1 млрд грн – 0,4% (1,091 тис.), 5,6 трлн грн та 71,1 млрд грн відповідно", - уточнили у ДФС.
Крім того, збільшили нарахування по податку на прибуток понад 62,5 тис. платників на суму 7,9 млрд грн.
Нагадаємо, в Україні запровадили оновлену форму податкової декларації з податку на прибуток підприємств за 2018 рік.
За даними ДФС, доходи великого бізнесу за рік виросли на 15%.