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Доходи великого бізнесу за рік виросли на 15%

Доходи великого бізнесу за рік виросли на 15%

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КИЇВ. 11 березня. УНН. Обсяг доходів великого бізнесу за 2018 рік сягнув 5 трлн 390,7 млрд грн, що на 15,3% перевищує доходи за 2017 рік. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Офісу великих платників податків ДФС.

"За підсумками кампанії декларування 2018 року, обсяги доходів платників податків, що обслуговуються Офісом великих платників податків ДФС, сягнули 5 390,7 млрд грн, що на 714,6 млрд грн або на 15,3% перевищує доходи за 2017 рік", - повідомили в Офісі.

Згідно з повідомленням, доходи великих платників становлять майже 57% від обсягів доходів по Україні в цілому.

Водночас, платники Офісу забезпечили понад 63,8% нарахувань податку на прибуток від загальних нарахувань по країні.

Так, великими платниками Офісу задекларовано 77,4 млрд грн податку на прибуток, що на 6,7 млрд грн або на 9,5% більше фактичних нарахувань за аналогічний період минулого року (за 2017 рік задекларовано 70,8 млрд грн).

Позитивна динаміка щодо декларування податку на прибуток прослідковується і в порівнянні з попереднім звітним кварталом. Великими платниками за результатами 4-го кварталу 2018 року до сплати задекларовано 21 млрд грн податку на прибуток, що на 2,5 млрд грн, або на 13,2% більше нарахувань 3-го кварталу минулого року. Податкова віддача по податку на прибуток великих платників за підсумками 2018 року становить 1,44%, та залишається найвищою по країні (всього по Україні - 1,07%).

Раніше УНН повідомляв, що за січень 2019 року платниками Офісу великих платників податків задекларовано до сплати 12,6 млрд грн.

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