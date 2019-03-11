Доходи великого бізнесу за рік виросли на 15%

КИЇВ. 11 березня. УНН. Обсяг доходів великого бізнесу за 2018 рік сягнув 5 трлн 390,7 млрд грн, що на 15,3% перевищує доходи за 2017 рік. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Офісу великих платників податків ДФС.