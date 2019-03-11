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Доходы крупного бизнеса за год выросли на 15%

Киев  •  УНН

 • 7007 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. Объем доходов крупного бизнеса за 2018 год достиг 5 трлн 390,7 млрд грн, что на 15,3% превышает доходы за 2017 год. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса крупных налогоплательщиков ГФС.

"По итогам кампании декларирования 2018 года, объемы доходов налогоплательщиков, обслуживаемых Офисом крупных налогоплательщиков ГФС, достигли 5 390,7 млрд грн, что на 714,6 млрд грн или на 15,3% превышает доходы за 2017 год", - повидмилы в Офисе.

Согласно сообщению, доходы крупных налогоплательщиков составляют почти 57% от объемов доходов по Украине в целом.

В то же время, плательщики Офиса обеспечили более 63,8% начислений налога на прибыль от общих начислений по стране.

Так, крупными плательщиками Офиса задекларировано 77,4 млрд грн налога на прибыль, на 6,7 млрд грн или на 9,5% больше фактических начислений за аналогичный период прошлого года (за 2017-й задекларировано 70,8 млрд грн).

Положительная динамика по декларированию налога на прибыль прослеживается и по сравнению с предыдущим отчетным кварталом. Крупными плательщиками по результатам 4-го квартала 2018 году к уплате задекларировано 21 млрд грн налога на прибыль, что на 2,5 млрд грн, или на 13,2% больше начислений 3-го квартала прошлого года. Налоговая отдача по налогу на прибыль крупных плательщиков по итогам 2018-го составляет 1,44%, и остается самой высокой по стране (всего по Украине - 1,07%).

Ранее УНН сообщал, что за январь 2019 года плательщиками Офиса крупных налогоплательщиков задекларировано к уплате 12,6 млрд грн.

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