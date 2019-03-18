В Украине за год плательщики задекларировали 97,55 млрд грн налога на прибыль
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. По результатам представления деклараций по налогу на прибыль за 2018 год плательщики задекларировали 97,55 млрд гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Государственной фискальной службы.
"По результатам 2018 года плательщики подали почти 304 тыс. деклараций по налогу на прибыль. К оплате задекларировано 97,55 млрд гривен, что на 14,2 млрд грн больше, чем в 2017 году", - говорится в сообщении.
По данным службы, общая сумма полученных доходов в прошлом году составила почти 9,5 трлн грн, что на 1,2 трлн грн больше, чем годом ранее.
В ведомстве отметили, что в целом по Украине наблюдается "адекватный темп роста налога при увеличении доходов".
"Так, темпы прироста доходов составляют 16,2% при увеличении налога в 17%", - уточнили в ГФС.
По структуре доходов, то, по данным ведомства, в 200 млн грн получили более 66% компаний, или 201,686 тыс. предприятий.
"Они в прошлом году получили доходов на сумму почти 2,1 трлн грн, объем задекларированного налога на прибыль составила 13,5 млрд грн. От 200 млн до 1 млрд грн - 1,4% предприятий (4,178 тыс.) с общим доходом в 1,7 трлн грн и начисленным налогом на сумму почти 12,9 млрд грн, более 1 млрд грн - 0,4% (1,091 тыс.), 5,6 трлн грн и 71,1 млрд грн соответственно", - уточнили в ГФС.
Кроме того, увеличили начисления по налогу на прибыль более 62,5 тыс. плательщиков на сумму 7,9 млрд грн.
Напомним, в Украине ввели обновленную налоговую декларацию по налогу на прибыль предприятий за 2018 год.
По данным ГФС, доходы крупного бизнеса за год выросли на 15%.