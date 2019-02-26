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Впроваджено оновлену форму податкової декларації з податку на прибуток підприємств за 2018 рік

Впроваджено оновлену форму податкової декларації з податку на прибуток підприємств за 2018 рік

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. В Україні впроваджено оновлену форму податкової декларації з податку на прибуток підприємств за 2018 рік. Про це УНН повідомили у прес-службі ДФС.

ДФС України поінформувала платників, що у зв’язку з набуттям 14.12.2018 чинності наказом Міністерства фінансів України від 19.10.2018 № 842 "Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15 листопада 2018 року за № 1303/32755 (далі – наказ № 842), розроблено та впроваджено оновлену форму податкової декларації з податку на прибуток підприємств (ідентифікатор форми J0100117 для юридичних осіб) (далі – декларація за новою формою).

Враховуючи, що видання наказу № 842 обумовлено змінами з 01.01.2018 в оподаткуванні податком на прибуток підприємств, які впливають на показники бюджету, листом ДФС від 04.01.2019 № 357/7/99-99-15-02-01-17 рекомендовано платникам податку на прибуток підприємств за базовий звітний (податковий) період – 2018 рік подавати податкову декларацію за новою формою.

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Електронна форма за ідентифікатором J0100117 розміщена на офіційному веб-порталі ДФС у рубриці Електронна звітність > Платникам податків про електронну звітність > Інформаційно-аналітичне забезпечення > Реєстр форм електронних документів і є доступною для використання розробниками програмного забезпечення.

Електронна форма за ідентифікатором J0100117 передбачає необхідність встановлення позначки "базовий звітний період квартал" або "базовий звітний період рік". Зазначене має бути реалізовано у програмному забезпеченні, яке використовує платник для подання нової форми декларації в електронному вигляді.

Відповідно інформаційні системи ДФС забезпечують приймання декларації за новою формою за ідентифікатором J0100117 як за наявності позначки "базовий звітний період квартал" – для платників податку, що складають податкову декларацію з податку на прибуток підприємств (далі – декларація) за податкові (звітні) періоди квартал, півріччя, три квартали, рік, так і за наявності позначки "базовий звітний період рік" – для платників податку, яким встановлено річний податковий (звітний) період.

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Як повідомляв УНН, у ДФС нагадали про граничні строки сплати податкових зобов’язань, визначених у податковій декларації про майновий стан і доходи.

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