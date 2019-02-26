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Внедрена обновленная форма налоговой декларации по налогу на прибыль предприятий за 2018 год

Внедрена обновленная форма налоговой декларации по налогу на прибыль предприятий за 2018 год

Киев  •  УНН

 • 8421 просмотра

КИЕВ. 26 февраля. УНН. В Украине введена обновленная налоговая декларация по налогу на прибыль предприятий за 2018 год. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГФС.

ГФС Украины проинформировала плательщиков, что в связи с вступлением 14.12.2018 в силу приказа Министерства финансов Украины от 19.10.2018 № 842 "Об утверждении Изменений к форме налоговой декларации по налогу на прибыль предприятий", зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 15 ноября 2018 за № 1303/32755 (далее - приказ № 842), разработаны и внедрены обновленная налоговой декларации по налогу на прибыль предприятий (идентификатор формы J0100117 для юридических лиц) (далее - декларация по новой форме). 

Учитывая, что издание приказа № 842 обусловлено изменениями с 01.01.2018 в налогообложении налогом на прибыль предприятий, влияющих на показатели бюджета, письмом ГФС от 04.01.2019 № 357/7 / 99-99-15-02-01-17 рекомендуется плательщикам налога на прибыль предприятий за базовый отчетный (налоговый) период - 2018 подавать налоговую декларацию по новой форме.

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Электронная форма по идентификатору J0100117 размещена на официальном веб-портале ГФС в рубрике Электронная отчетность> Налогоплательщикам об электронной отчетности> Информационно-аналитическое обеспечение> Реестр форм электронных документов и доступная для использования разработчиками программного обеспечения.

Электронная форма по идентификатору J0100117 предусматривает необходимость установления отметки "базовый отчетный период квартал" или" базовый отчетный период год". Указанное должно быть реализовано в программном обеспечении, которое использует плательщик для представления новой формы декларации в электронном виде.

Согласно информационные системы ГФС обеспечивают прием декларации по новой форме по идентификатору J0100117 как при наличии отметки "базовый отчетный период квартал" - для налогоплательщиков, составляющих налоговую декларацию по налогу на прибыль предприятий (далее - декларация) за налоговые (отчетные) периоды квартал, полугодие, три квартала, год, так и при наличии отметки "базовый отчетный период год" - для налогоплательщиков, которым установлено годовой налоговый (отчетный) период.

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Как сообщал УНН, в ГФС напомнили про предельные сроки уплаты налоговых обязательств, определенных в налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах.

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