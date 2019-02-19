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У ДФС назвали граничні строки сплати податків

У ДФС назвали граничні строки сплати податків

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. У ДФС нагадали про граничні строки сплати податкових зобов’язань, визначених у податковій декларації про майновий стан і доходи. Про це повідомляє УНН з посиланням на оприлюднені ДФС дані.

Граничні строки сплати податкових зобов'язань, зазначених у податковій декларації про майновий стан і доходи, поданої за результатами 2018 року:

 для фізичних осіб – підприємців (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) – 21 лютого 2019 року;

- для фізичних осіб, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування), – протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку подання декларації;

- для громадян та осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність – 31 липня 2019.

Платник податку – фізична особа, який зобов’язаний подати декларацію, визначити та сплатити свої податкові зобов’язання, сплачує по кодам платежу:

- "11010500" – податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування;

- "11011001" – військовий збір, що сплачується за результатами декларування.

Платники податку – фізичні особи, які відповідно до розділу IV Кодексу зобов’язані сплатити податок, але звільнені від подання декларації (при нотаріальному посвідченні договорів та/або при видачі свідоцтв про право на спадщину тощо) сплачують по коду платежу:

- "11010501" – податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами, які не підлягають обов’язковому декларуванню;

- "11011000" – військовий збір.

Нагадаємо, за січень Офіс великих платників податків ДФС відшкодував ПДВ на 14,5 млрд грн.

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