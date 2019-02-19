В ГФС назвали граничные сроки уплаты налогов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. В ГФС напомнили о граничных сроках уплаты налоговых обязательств, определённых в налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на обнародованные ГФС данные.
Предельные сроки уплаты налоговых обязательств, указанных в налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах, поданной по результатам 2018:
- для физических лиц - предпринимателей (кроме лиц, избравших упрощённую систему налогообложения) - 21 февраля 2019;
- для физических лиц, в отношении которых проведена государственная регистрация прекращения предпринимательской деятельности физического лица (кроме лиц, избравших упрощённую систему налогообложения), - в течение 10 календарных дней, следующих за последним днём соответствующего предельного срока предоставления декларации;
- для граждан и лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность - 31 июля 2019.
Налогоплательщик - физическое лицо, которое обязано подать декларацию, определить и уплатить свои налоговые обязательства, платит по кодам платежа:
- "11010500" - налог на доходы физических лиц, уплачиваемые физическими лицами по результатам годового декларирования;
- "11011001" - военный сбор, уплачиваемый по результатам декларирования.
Налогоплательщики - физические лица, которые в соответствии с разделом IV Кодекса обязаны уплатить налог, но освобождены от подачи декларации (при нотариальном удостоверении договоров и/или при выдаче свидетельств о праве на наследство и т.д.) платят по коду платежа:
- "11010501" - налог на доходы физических лиц, уплачиваемого физическими лицами, не подлежащими обязательному декларированию;
- "11011000" - военный сбор.
Напомним, за январь Офис крупных налогоплательщиков ГФС возместил НДС на 14,5 млрд грн.