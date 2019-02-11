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Великому бізнесу відшкодували 14,5 млрд грн податків

Великому бізнесу відшкодували 14,5 млрд грн податків

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 лютого. УНН. За січень Офіс великих платників податків ДФС відшкодував ПДВ на 14,5 млрд грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Державної фіскальної служби України.

"У січні 2019 року Офісом відшкодовано великим платникам ПДВ у розмірі 14,5 млрд грн, що на 4,9 млрд грн або на 51% більше ніж за січень 2018 року та майже на 90% більше ніж середньомісячна сума відшкодовувань у попередньому році", - йдеться у повідомленні.

У ДФС зазначили, що частка великого бізнесу у відшкодуванні ПДВ по Україні також зросла до 74 % від загальної суми (у 2018 році така частка становила у середньому 70%). Всього у 2018 році великим платникам відшкодовано 92,5 млрд грн.

Географія відшкодування податку платникам Офісу у січні виглядає так:

  • Київ – 5,8 млрд грн,
  • Запоріжжя – 2,9 млрд грн,
  • Дніпро – 2,4 млрд грн,
  • Одеса – 1,3 млрд грн,
  • Харків – 1,2 млрд грн,
  • Львів – 0,9 млрд грн.

Як повідомляв УНН, у січні до бюджету надійшло 19,1 млрд грн ЄСВ.

Українські Національні Новини

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