У січні до бюджету надійшло 19,1 млрд грн ЄСВ

"У січні 2019 року Державною фіскальною службою України забезпечено надходження 19,1 млрд грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Це перевищує суму сплати єдиного внеску за січень минулого року на 26,1%, або на 4 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.

У ДФС зазначили, що індикативний показник з надходження єдиного внеску у січні 2019 року перевиконаний на 12,2%, або на 2,1 млрд грн.

Нагадаємо, у Державному бюджеті на 2019 рік не включено питання підняття ЄСВ.