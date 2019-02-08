В январе в бюджет поступило 19,1 млрд грн ЕСВ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. В январе в бюджет поступило 19,1 млрд грн единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Государственной фискальной службы Украины.
"В января 2019 года Государственной фискальной службой Украины обеспечено поступление 19,1 млрд грн единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. Это превышает сумму уплаты единого взноса за январь прошлого года на 26,1%, или на 4 млрд гривен", - говорится в сообщении.
В ГФС отметили, что индикативный показатель по поступлению единого взноса в января 2019 года перевыполнен на 12,2%, или на 2,1 млрд грн.
Напомним, в Государственном бюджете на 2019 года не входит вопрос поднятия ЕСВ.