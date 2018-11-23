У Бюджеті-2019 не включено питання підняття ЄСВ - Мінфін

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Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. У Державному бюджеті не 2019 рік не включено ініціативу Міністерства соціальної політики щодо збільшення максимальної величини бази нарахування єдиного соціального внеску. Про це міністр фінансів Оксана Маркарова сьогодні сказала на брифінгу, передає кореспондент УНН.

“Щодо різних питань, пов’язаних з ЄСВ, то ця ініціатива була попередньо схвалена і обговорюється ще в Кабінеті міністрів. Вона ще жодним чином не відображена в проекті бюджету на 2019 рік. Зараз дискусії тривають”, — сказала міністр.

За її словами, Мінфін та Мінсоцполітики проведе найближчим часом активні дискусії перед тим, як цей законопроект щодо ЄСВ буде надісланий до парламенту.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України схвалив проект закону про збільшення з 1 січня 2019 року максимальної величини бази нарахування єдиного соціального внеску з 55 тис. 845,5 грн до 104 тис. 325 грн або 25 мінімальних зарплат.

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