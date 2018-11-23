В бюджете-2019 не включен вопрос поднятия ЕСВ - Минфин

"По поводу различных вопросов, связанных с ЕСВ: эта инициатива была предварительно одобрена и обсуждается еще в Кабинете министров. Она еще никак не отражена в проекте бюджета на 2019 год. Сейчас дискуссии продолжаются", - сказала министр.

По ее словам, Минфин и Минсоцполитики проведут в ближайшее время активные дискуссии перед тем, как этот законопроект по ЕСВ будет направлен в парламент.

Напомним, Кабинет министров Украины одобрил проект закона об увеличении с 1 января 2019 года максимальной величины базы начисления единого социального взноса с 55 тыс. 845,5 грн до 104 тыс. 325 грн или 25 минимальных зарплат.