Крупному бизнесу возместили 14,5 млрд грн налогов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. За январь Офис крупных налогоплательщиков ГФС возместил НДС на 14,5 млрд грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Государственной фискальной службы Украины.
"В января 2019 года Офисом возмещено крупным плательщикам НДС в размере 14,5 млрд грн, что на 4,9 млрд грн или на 51% больше чем за январь 2018 и почти на 90% больше чем среднемесячная сумма возмещаемых в предыдущем году", - говорится в сообщении.
В ГФС отметили, что доля крупного бизнеса в возмещении НДС по Украине также выросла до 74% от общей суммы (в 2018 году такая доля составляла в среднем 70%). Всего в 2018 году крупным плательщикам возмещено 92,5 млрд грн.
География возмещения налога плательщикам Офиса в январе выглядит так:
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- Киев - 5,8 млрд грн,
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- Запорожье - 2,9 млрд грн,
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- Днепр - 2,4 млрд грн,
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- Одесса - 1,3 млрд грн,
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- Харьков - 1,2 млрд грн,
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- Львов - 0,9 млрд грн.
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Как сообщал УНН, в январе в бюджет поступило 19,1 млрд грн ЕСВ.