Крупному бизнесу возместили 14,5 млрд грн налогов

"В января 2019 года Офисом возмещено крупным плательщикам НДС в размере 14,5 млрд грн, что на 4,9 млрд грн или на 51% больше чем за январь 2018 и почти на 90% больше чем среднемесячная сумма возмещаемых в предыдущем году", - говорится в сообщении.

В ГФС отметили, что доля крупного бизнеса в возмещении НДС по Украине также выросла до 74% от общей суммы (в 2018 году такая доля составляла в среднем 70%). Всего в 2018 году крупным плательщикам возмещено 92,5 млрд грн.

География возмещения налога плательщикам Офиса в январе выглядит так:



Киев - 5,8 млрд грн,



Запорожье - 2,9 млрд грн,



Днепр - 2,4 млрд грн,



Одесса - 1,3 млрд грн,



Харьков - 1,2 млрд грн,



Львов - 0,9 млрд грн.



Как сообщал УНН, в январе в бюджет поступило 19,1 млрд грн ЕСВ.