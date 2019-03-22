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У ДФС назвали кількість жінок-мільйонерів

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. В Україні кількість жінок-мільйонерів сягає 40%. Про це повідомили у прес-службі ДФС, передає УНН.

У ДФС назвали кількість жінок-мільйонерів

"40% мільйонерів – жінки віком від 18 до 78 років. Наймолодшою задекларовано дохід від успадкування майна, податкові зобов’язання визначено в розмірі 82,5 тис. грн", - зазначили у Фіскальній службі.

При цьому повідомляється, що за структурою доходів третина, або 35% із загальної кількості мільйонерів декларували доходи від операцій з продажу (обміну) майна, 24% – отримання інших оподатковуваних доходів та 20% – від надання майна в оренду (суборенду).

Також зазначається, що найбільша кількість осіб, які отримали доходи понад мільйон та вже подали декларації, обліковується традиційно у м. Києві – 35% від загальної кількості (396 осіб), по Харківській та Дніпропетровській областях таких платників - 9% (101 та 96 відповідно).

У ДФС повідомили, що наймолодшому чоловіку, який задекларував доходи у сумі понад 1 млн грн, майже 18 років і він сплатить 121,8 тис грн. Найстаршому - 83 роки, він отримав доходи від операцій з відчуження майна.

Раніше УНН повідомляв, що мешканець Дніпра задекларував понад 500 мільйонів гривень.

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