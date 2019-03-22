В ГФС назвали количество женщин-миллионеров

"40% миллионеров - женщины в возрасте от 18 до 78 лет. Самой младшей задекларировано доход от наследования имущества, налоговые обязательства определен в размере 82,5 тыс. грн", - отметили в фискальных служб.

При этом сообщается, что по структуре доходов треть или 35% от общего количества миллионеров декларировали доходы от операций по продаже (обмену) имущества, 24% - получения других налогооблагаемых доходов и 20% - от предоставления имущества в аренду (субаренду).

Также отмечается, что наибольшее количество лиц, получивших доходы свыше миллиона и уже подали декларации, учитывается традиционно в г. Киеве - 35% от общего количества (396 человек), по Харьковской и Днепропетровской областях таких плательщиков - 9% (101 и 96 соответственно).

В ГФС сообщили, что самому молодому мужчине, который задекларировал доходы в сумме более 1 млн грн, почти 18 лет и он заплатит 121,8 тыс. грн. Самому старшему - 83 года, он получил доходы от операций по отчуждению имущества.

Ранее УНН сообщал, что житель Днепра задекларировал более 500 млн гривен.