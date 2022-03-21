За сутки из Бердянска эвакуировали 4,3 тысячи мариупольцев, из которых более тысячи - дети
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. В течение текущих суток из Бердянска удалось эвакуировать свыше 4,3 тысячи мариупольцев, из которых более тысячи это дети. Об этом информирует Мариупольский городской совет, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что сегодня из Бердянска эвакуированы еще 4384 мариупольцев, из которых 1073 ребенка. Все получат продукты питания, необходимую медицинскую помощь, а после временное размещение.
Всего центры поддержки приняли и оказали помощь почти 30 тысячам мариупольцев.
В ведомстве напомнили контакты центров поддержки для людей, которые на собственном транспорте выехали из Мариуполя в Запорожье:
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- М. Запоріжжя, вул. Рекордная, 41 (здание цирка)
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- М. Запорожье, Ореховское шоссе, 27 (эпицентр)
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- Контакт-центр: 0800 503 508 (круглосуточно).
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Добавим
Сегодня более 20 автобусов пытались добраться "зелеными коридорами" с Мариуполя до Запорожья. Автобусы с детьми попали под обстрелы рашистов.