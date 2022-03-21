За сутки из Бердянска эвакуировали 4,3 тысячи мариупольцев, из которых более тысячи - дети

Детали

Отмечается, что сегодня из Бердянска эвакуированы еще 4384 мариупольцев, из которых 1073 ребенка. Все получат продукты питания, необходимую медицинскую помощь, а после временное размещение.

Всего центры поддержки приняли и оказали помощь почти 30 тысячам мариупольцев.

В ведомстве напомнили контакты центров поддержки для людей, которые на собственном транспорте выехали из Мариуполя в Запорожье:



М. Запоріжжя, вул. Рекордная, 41 (здание цирка)



М. Запорожье, Ореховское шоссе, 27 (эпицентр)



Контакт-центр: 0800 503 508 (круглосуточно).



Добавим

Сегодня более 20 автобусов пытались добраться "зелеными коридорами" с Мариуполя до Запорожья. Автобусы с детьми попали под обстрелы рашистов.