За добу з Бердянська евакуювали 4,3 тисячі маріупольців, з яких понад тисяча - діти
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Протягом поточної доби з Бердянська вдалося евакуювати понад 4,3 тисячі маріупольців, з яких понад тисяча це діти. Про це інформує Маріупольська міська рада, пише УНН.
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Наголошується, що сьогодні з Бердянська евакуйовано ще 4384 маріупольців, з яких 1073 дитини. Усі отримають продукти харчування, необхідну медичну допомогу, а після тимчасове розміщення.
Всього центри підтримки прийняли та надали допомогу майже 30 тисячам маріупольців.
У відомстві нагадали контакти центрів підтримки для людей, які на власному транспорті виїхали із Маріуполя до Запоріжжя:
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- м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 41 (приміщення цирку)
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- м. Запоріжжя, Ореховське шосе, 27 (Епіцентр)
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- Контакт-центр: 0800 503 508 (цілодобово).
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Додамо
Сьогодні більше 20 автобусів намагалися добратися "зеленими коридорами" із Маріуполя до Запоріжжя. Автобуси із дітьми потрапили під обстріли рашистів.