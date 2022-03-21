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За добу з Бердянська евакуювали 4,3 тисячі маріупольців, з яких понад тисяча - діти

За добу з Бердянська евакуювали 4,3 тисячі маріупольців, з яких понад тисяча - діти

Київ • УНН

 • 91065 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. Протягом поточної доби з Бердянська вдалося евакуювати понад 4,3 тисячі маріупольців, з яких понад тисяча це діти. Про це інформує Маріупольська міська рада, пише УНН.

Деталі

Наголошується, що сьогодні з Бердянська евакуйовано ще 4384 маріупольців, з яких 1073 дитини. Усі отримають продукти харчування, необхідну медичну допомогу, а після тимчасове розміщення.

Всього центри підтримки прийняли та надали допомогу майже 30 тисячам маріупольців.

У відомстві нагадали контакти центрів підтримки для людей, які на власному транспорті виїхали із Маріуполя до Запоріжжя:

  • м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 41 (приміщення цирку)
  • м. Запоріжжя, Ореховське шосе, 27 (Епіцентр)
  • Контакт-центр: 0800 503 508 (цілодобово).

Додамо

Сьогодні більше 20 автобусів намагалися добратися "зеленими коридорами" із Маріуполя до Запоріжжя. Автобуси із дітьми потрапили під обстріли рашистів.

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