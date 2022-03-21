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Евакуація Маріуполя: автобуси із дітьми потрапили під обстріли. Є тяжкопоранені

Евакуація Маріуполя: автобуси із дітьми потрапили під обстріли. Є тяжкопоранені

Київ • УНН

 • 438210 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. Сьогодні більше 20 автобусів намагалися добратися "зеленими коридорами" із Маріуполя до Запоріжжя. Автобуси із дітьми потрапили під обстріли рашистів. Про це УНН пише з посиланням на повідомлення голови Запорізької ОДА Олександра Старуха.

Цитата

"Дуже непросто було перетнути лінію зіткнення, бо йшли обстрілі. Сподіваюся, нам вдасться вивезти людей та повернути їх в нормальні життєві умови.

Сьогодні тяжкий день, адже знову страждають діти. Чотири дитини доставлено в лікарню. Троє дітей попали під обстріл у колишньому Гуляйпільському районі, нині Пологівський. Родини їхали з Маріуполя, рятувалися. Одна дитина у важкому стані. Ще одна родина попала під обстріли у селі Кам'янське, також дитина у важкому стані.

Ці нелюди продовжують воювати з дітьми. Але за все прийдеться відповісти. За кожну дитину. За кожне життя", - йдеться в повідомленні.

Додамо

Сьогодні зранку Запорізька ОДА повідомляла, що на допомогу жителям Маріуполя із Запоріжжя вирушив ще 21 автобус у супроводі автомобілів ДСНС та патрульної поліції. Ця колона мала приєднатися до п'яти автобусів біля Василівки.

Українські Національні Новини

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