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Эвакуация Мариуполя: автобусы с детьми попали под обстрелы. Есть тяжелораненые

Киев • УНН

 • 438208 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Сегодня более 20 автобусов пытались добраться "зелеными коридорами" из Мариуполя в Запорожье. Автобусы с детьми попали под обстрелы рашистов. Об этом УНН пишет со ссылкой на сообщение председателя Запорожской ОГА Александра Старуха.

Цитата

"Очень непросто было пересечь линию столкновения, потому что шли обстреле. Надеюсь, нам удастся вывезти людей и вернуть их в нормальные жизненные условия.

Сегодня тяжелый день, ведь опять страдают дети. Четыре ребенка доставлены в больницу. Трое детей попали под обстрел в бывшем Гуляйпольском районе, ныне Пологовский. Семьи ехали из Мариуполя, спасались. Один ребенок в тяжелом состоянии. Еще одна семья попала под обстрелы у селе Каменское, также ребенок в тяжелом состоянии.

Эти нелюди продолжают воевать с детьми. Но за все придется ответить. За каждого ребенка. За каждую жизнь", - говорится в сообщении.

Добавим

Сегодня утром Запорожская ОГА сообщала, что на помощь жителям Мариуполя из Запорожья отправился еще 21 автобус в сопровождении автомобилей ГСЧС и патрульной полиции. Эта колонна должна была присоединиться к пяти автобусам возле Васильевки.

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