Эвакуация Мариуполя: автобусы с детьми попали под обстрелы. Есть тяжелораненые

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"Очень непросто было пересечь линию столкновения, потому что шли обстреле. Надеюсь, нам удастся вывезти людей и вернуть их в нормальные жизненные условия.

Сегодня тяжелый день, ведь опять страдают дети. Четыре ребенка доставлены в больницу. Трое детей попали под обстрел в бывшем Гуляйпольском районе, ныне Пологовский. Семьи ехали из Мариуполя, спасались. Один ребенок в тяжелом состоянии. Еще одна семья попала под обстрелы у селе Каменское, также ребенок в тяжелом состоянии.

Эти нелюди продолжают воевать с детьми. Но за все придется ответить. За каждого ребенка. За каждую жизнь", - говорится в сообщении.

Добавим

Сегодня утром Запорожская ОГА сообщала, что на помощь жителям Мариуполя из Запорожья отправился еще 21 автобус в сопровождении автомобилей ГСЧС и патрульной полиции. Эта колонна должна была присоединиться к пяти автобусам возле Васильевки.