Эвакуация Мариуполя: автобусы с детьми попали под обстрелы. Есть тяжелораненые
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Сегодня более 20 автобусов пытались добраться "зелеными коридорами" из Мариуполя в Запорожье. Автобусы с детьми попали под обстрелы рашистов. Об этом УНН пишет со ссылкой на сообщение председателя Запорожской ОГА Александра Старуха.
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"Очень непросто было пересечь линию столкновения, потому что шли обстреле. Надеюсь, нам удастся вывезти людей и вернуть их в нормальные жизненные условия.
Сегодня тяжелый день, ведь опять страдают дети. Четыре ребенка доставлены в больницу. Трое детей попали под обстрел в бывшем Гуляйпольском районе, ныне Пологовский. Семьи ехали из Мариуполя, спасались. Один ребенок в тяжелом состоянии. Еще одна семья попала под обстрелы у селе Каменское, также ребенок в тяжелом состоянии.
Эти нелюди продолжают воевать с детьми. Но за все придется ответить. За каждого ребенка. За каждую жизнь", - говорится в сообщении.
Добавим
Сегодня утром Запорожская ОГА сообщала, что на помощь жителям Мариуполя из Запорожья отправился еще 21 автобус в сопровождении автомобилей ГСЧС и патрульной полиции. Эта колонна должна была присоединиться к пяти автобусам возле Васильевки.