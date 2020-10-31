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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 40521 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 62764 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 98429 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 116581 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 94037 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 100234 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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4 марта, 08:59 • 103312 просмотра

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За сутки в Украине COVID-19 заболело 317 детей и 337 медиков

За сутки в Украине COVID-19 заболело 317 детей и 337 медиков

Киев  •  УНН

 • 12194 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. В Украине за сутки зафиксирован очередной антирекорд - 8752 новых случая заболевания COVID-19, из них заболели 317 детей и 337 медицинских работников. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Мы имеем очередной антирекорд по количеству подтвержденных случаев на COVID-19 за минувшие сутки у нас заболело 8752 человека из низ 317 детей, а также 337 медицинских работников. При этом были госпитализированы 1190 человек. За последние сутки в Украине зафиксировано 155 летальных случаев. При этом выздоровели 3902 пациента. За все время пандемии в Украине заболело 387 481 человек, из них 22 062 ребенка, а также 23 383 медицинских работника. В общем выздоровели 158928 пациентов, а летальных случаев 7196", - отметил он.

Напомним, в Украине по состоянию на 8:45 31 октября зафиксировано уже 387 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - новый антирекорд в более 8,7 тыс.

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