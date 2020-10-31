За сутки в Украине COVID-19 заболело 317 детей и 337 медиков

"Мы имеем очередной антирекорд по количеству подтвержденных случаев на COVID-19 за минувшие сутки у нас заболело 8752 человека из низ 317 детей, а также 337 медицинских работников. При этом были госпитализированы 1190 человек. За последние сутки в Украине зафиксировано 155 летальных случаев. При этом выздоровели 3902 пациента. За все время пандемии в Украине заболело 387 481 человек, из них 22 062 ребенка, а также 23 383 медицинских работника. В общем выздоровели 158928 пациентов, а летальных случаев 7196", - отметил он.

Напомним, в Украине по состоянию на 8:45 31 октября зафиксировано уже 387 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - новый антирекорд в более 8,7 тыс.