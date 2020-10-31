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За добу в Україні на COVID-19 захворіло 317 дітей та 337 медиків

За добу в Україні на COVID-19 захворіло 317 дітей та 337 медиків

Київ • УНН

 • 12195 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. В Україні за добу зафіксований черговий антирекорд – 8 752 нових випадки захворювання на COVID-19, з них захворіли 317 дітей та 337 медичних працівників. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

“Ми маємо черговий антирекорд щодо кількості підтверджених випадків на COVID-19 за минулу добу у нас захворіло 8 752 особи з низ 317 дітей, а також 337 медичних працівників. При цьому було госпіталізовано 1 190 людей. За останню добу в Україні зафіксовано 155 летальних випадків. При цьому одужало 3 902 пацієнта. За весь час пандемії в Україні захворіло 387 481 людина, з них 22 062 дитини, а також 23 383 медичних працівника. Загалом одужало 158 928 пацієнтів, а летальних випадків 7 196”, — зазначив він.

Нагадаємо, в Україні на 8:45 31 жовтня зафіксовано вже 387 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу — новий антирекорд у понад 8,7 тисяч.

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