За добу в Україні на COVID-19 захворіло 317 дітей та 337 медиків

“Ми маємо черговий антирекорд щодо кількості підтверджених випадків на COVID-19 за минулу добу у нас захворіло 8 752 особи з низ 317 дітей, а також 337 медичних працівників. При цьому було госпіталізовано 1 190 людей. За останню добу в Україні зафіксовано 155 летальних випадків. При цьому одужало 3 902 пацієнта. За весь час пандемії в Україні захворіло 387 481 людина, з них 22 062 дитини, а також 23 383 медичних працівника. Загалом одужало 158 928 пацієнтів, а летальних випадків 7 196”, — зазначив він.

Нагадаємо, в Україні на 8:45 31 жовтня зафіксовано вже 387 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу — новий антирекорд у понад 8,7 тисяч.